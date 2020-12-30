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Подробности Общество Просмотров: 31

На Иссык-Куле в пожаре сгорели 2 коровы и 18 голов МРС

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 11 пожаров, сообщает МЧС. По данным ведомства, в селе Кашат Иссык-Кульского района сгорел сарай площадью 120 кв. метров. В результате пожара сгорели 2 коровы и 18 голов мелкого рогатого скота. Причина пожара выясняется. Также в селе Бостери Иссык-Кульского района горит жилой дом, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Причина пожара неизвестна. В Бишкеке ночью сгорел двигательный отсек автомашины ВМW. Причина пожара – короткое замыкание. Источник: Кабар