Артем Новиков подарил детям-сиротам подарки
Исполняющий обязанности премьер-министра Артём Новиков посетил семью, где на попечении родственников находятся 7-летние Алина и Тимур. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
И.о. главы правительства поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им подарки.
Брат и сестра остались без матери сразу после родов, спустя полгода в автомобильной аварии погиб их отец. Сейчас опекуном детей является бабушка по маминой линии Кымбат Сарбашева.
И.о. премьер-министра выразил членам семьи слова сочувствия и поддержки.
«Очень жаль, что Тимур и Алина так рано потеряли родителей. В то же время благодаря вам они имеют возможность учиться и развиваться не хуже других детей. Спасибо вам за такую любовь и усердие в их воспитании. Со своей стороны хочу отметить, что государство старается уделять максимальное внимание детям, оставшимся без попечительства родителей, а также людям, которые заменили им родителей», – сказал Новиков.
В свою очередь опекун детей Кымбат Сарбашева поблагодарила и.о. главы правительства за оказанное внимание.
«Спасибо, что пришли навестить нас в канун такого замечательного праздника, как Новый год. Проблем у нас достаточно, но мир не без добрых людей. Они нам помогают. Конечно, мы и сами стараемся справляться с возникающими трудностями. В этом году дети пошли в школу, надеюсь у них большое будущее. Я приложу максимум усилий, что бы они стали достойными гражданами своей страны и смогли реализоваться в жизни», – сказала бабушка ребят.
Иточник: reporter.kg
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