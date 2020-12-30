На экс-президента подали заявление в Генпрокуратуру и ГКНБ

На экс-президента подали заявление в Генпрокуратуру и ГКНБ

Бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров обвиняет экс-президента Сооронбая Жээнбекова и депутата ЖК Асылбека Жээнбекова в совершении ряда преступлений.

Капаров официально обратился с заявлением о даче правовой оценке их действиям ГКНБ и Генеральной прокуратуре.

Ниже приводим текст заявления:

«Я, бывший начальник УВД Ошской области Капаров Абдилат Кокушевич, незаконно репрессированный по политическим мотивам семейно-клановым правлением бывшего президента Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича и его брата Торага Жогорку Кенеша КР Асылбека Шариповича Жээнбекова, прошу дать правовую оценку действиям вышеуказанных должностных по следующим фактам:

В ночь с 5 на 6 октября 2020 года президент Жээнбеков С.Ш. не вышел на встречу к митингующим, отстранился от своих прямых обязанностей главы государства, дал незаконный приказ на силовой разгон демонстрантов, допустил кровопролитие, в результате которого получили ранения и погибли граждане, бросил народ на произвол судьбы на трое суток. 10 июня 2010 года Жээнбеков С.Ш., будучи губернатором Ошской области, покинул рабочее место, скрылся в неизвестном направлении на несколько дней, не исполнял свои функциональные обязанности по предотвращению конфликта. В середине мая 2010 года, когда министр МЧС КР Чотонов Д. доставил мешок с деньгами, выделенными Временным Правительством КР на охрану общественного порядка в Ошской области, губернатор Жээнбеков С.Ш. и его брат Асылбек, на время нигде не работавший, присвоили выделенные денежные средства, о чем публично через СМИ подтвердил член Временного Правительства Бекназаров А.А. Находясь в должности Торага Жогорку Кенеша КР Асылбек Жээнбеков ратифицировал соглашение по китайскому кредиту, выделенному на реконструкцию ТЭЦ города Бишкек, но его незаконным действиям со стороны следственных органов не была дана правовая оценка по факту присвоения денежных средств, поскольку премьер-министр страны Сооронбай Шарипович Жээнбеков, занимая должность в высших эшелонах власти, напрямую оказывал воздействие на правоохранительные органы. Жээнбеков С.Ш., работая губернатором Ошской области, обещал 32500 гражданам Ошской области построить школы, детские сады, дороги, инфраструктуру на трансформированных постановлением правительства КР землях в Ачинском массиве в 2043 га. и массиве Кен-Сай в 1724 га., на которые из бюджета государства было выделено 2 млрд. 900 млн сомов. Однако, по факту ничего построено не было, а денежные средства через УКС области были перечислены на счета подконтрольных им строительных организаций и судьба денег населению не известна. В действиях бывшего главы государства Жээнбекова С.Ш. усматриваются преступная халатность, бездействие, покровительство Раиму Матраимову, препятствие журналистскому расследованию по выводу из страны 700 млн. долларов США. Именно, на бывшем главе государства Жээнбекове С.Ш. лежит ответственность за массовое заражение населения коронавирусной инфекцией, гибель людей летом 2020 года, нецелевое использование гуманитарной помощи международных организаций и бюджетных средств.

На основании вышеизложенного, прошу провести тщательное расследование деяний братьев Жээнбековых, принять меры по запрету выезда из страны, о чем выставить сторожевую карточку, и наложить арест на имущество в целях возможной конфискации.

По итогам проведенного расследования прошу лишить Жээнбекова С.Ш. звания «экс-президент» и персональной пенсии главы государства.