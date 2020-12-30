"Мы дышим выхлопом!" Когда в КР введут штрафы за прогрев автомобиля?

"Мы дышим выхлопом!" Когда в КР введут штрафы за прогрев автомобиля?

Кыргызский сегмент Интернета постоянно пестрит сообщениями о том, что в столице значительно превышен уровень загрязнения воздуха, а сама она накрыта куполом смога. При этом большинство автомобилистов, чьи многочисленные машины и без того являются одной из причин загаженной атмосферы, каждое утро прогревают своих "железных коней" прямо в жилых дворах. В развитых странах за такие вещи предусмотрен штраф. А у нас никаких санкций.

Привычка прогревать автомобиль перед поездкой появилась еще в советское время. Объяснялось это просто - карбюратор, отвечающий за подачу топлива в мотор, должен быть горячим для нормального функционирования. Вот и "грелись" по 10–15 минут.

Однако прогресс уже давно скакнул вперед, и карбюратор уступил место более технологичным системам впрыска топлива, не требующим предварительного увеличения собственной температуры до рабочей. Мало того, зачастую современные двигатели напротив нежелательно прогревать, о чем писано–переписано тысячи раз. Так как это в долгосрочной перспективе может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

В общем, технологии машиностроения ушли вперед, а вот привычка греть машину перед поездкой у подавляющего большинства жителей постсоветского пространства осталась. К тому же сейчас это делать еще проще, так как многие авто оснащены сигнализацией с функцией дистанционного запуска мотора. Даже из квартиры выходить не надо. А потому в зимнее время нередко наблюдается такая картина, когда во дворах многоэтажек с утра коптит по несколько десятков авто в ожидании своих хозяев.

- Каждый день я выхожу утром на работу и вижу, как стоят заведенными машины соседей, - позвонила в нашу редакцию жительница столицы Анара Дуйшенбекова. - От них поднимаются густые клубы дыма, и всем этим мы потом дышим. Причем запах ощущается на приличном удалении от самих источников. Его разносит по округе. А власти в это время голову ломают, как бороться со смогом.

Возмущение женщины вполне обоснованно. Каждый, кто живет в многоквартирном доме, сталкивается с подобной проблемой. Таковой она не является только для самих автовладельцев.

И здесь возникает резонный вопрос: неужели они не знают, что греть современные моторы не нужно. Знают. Причем прекрасно. Просто каждый хочет посадить свою пятую точку в теплый салон. А для этого нужно прогреть двигатель. Иначе печка первое время будет дуть холодным воздухом, пока силовой агрегат не наберет рабочую температуру во время движения. То есть личные интересы, как и принято в нашем государстве, опять ставятся выше общественных. Да что там говорить, твои же собственные дети дышат смрадом от твоего же автомобиля.

Решить эту проблему в настоящий момент невозможно, так как общество не доросло до осознания того, что загрязнение окружающей среды - это наши болезни и катастрофы. А вот в развитых странах, в Германии в частности, которую любят приводить в пример, запрещено заводить двигатель у стоящей машины. Если завел, то езжай, иначе штраф. И на этом первое время после приезда на новое место жительства горят выходцы из стран бывшего Союза.

Причем неотвратимость наказания там очень высокая. И совсем не обязательно, чтобы дым из выхлопной трубы припаркованной машины увидел непосредственно полицейский. Любой гражданин может вызвать патруль (а делают это немцы постоянно, так как доносительство не считается в Германии чем–то зазорным), и стражи порядка прибудут весьма оперативно.

Не надо думать, будто проблема перенасыщенности автомобильного транспорта раздута без причины. Машин в республике непомерно много, и большая их часть сосредоточена как раз в Бишкеке. Причем машин, не соответствующих никаким экологическим нормам, так как каталитические нейтрализаторы (снижают количество вредных выбросов) на многих из них демонтированы. А потому не зря "железные кони" считаются одной из трех основных причин образования смога наряду с отоплением частных домов углем и мусором, а также работой ТЭЦ.

Источник: vb.kg