В Кыргызстане повысились цены на уголь

Больше всего топливо подорожало в Кербене и Узгене

В Кыргызстане повысились цены на уголь, в отдельных населенных пунктах - до 30 процентов. Такими данными поделился Нацстатком.​

Средние розничные цены на уголь на 24 декабря 2020 года по сравнению с ноябрем​ в среднем по республике повысились на 190,15 сома за тонну, или на 4,3 процента.

Так, по состоянию на 24 декабря максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксированы в Ноокате (8 406,12 сома за тонну), Баткене (8 068,94 сома за тонну) и Исфане (7 797,44 сома за тонну).

В то же время минимальные розничные цены наблюдались в Балыкчи (3 700 сомов за тонну), Нарыне (3 500 сомов за тонну) и селе Чаек (2 500 сомов за тонну).

При этом розничная цена на уголь в наибольшей мере возросла в Кербене - на ​1 917 сомов за тонну, или на 51,1 процента, Узгене - на 1 371,27 сома за тонну, или на 30,8 процента, Кара-Суу - на 500 сомов за тонну, или на 9,1 процента.

Вместе с тем в отдельных населенных пунктах цены на него по сравнению с предыдущим месяцем не изменились и оставались на прежнем уровне.

Источник: Вести