АКС ГКНБ: Задержан экс-вице-мэр города Бишкек

АКС ГКНБ: Задержан экс-вице-мэр города Бишкек

АКС ГКНБ по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержан бывший вице-мэр г.Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства А.М.К., сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в органах местного самоуправления установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии г.Бишкек при проведении государственных закупок по ремонту и строительству столичных дорог с использованием подконтрольных подрядных организаций бывшему вице-мэру г.Бишкек «А.М.К.».

Установлено, что за период с 2015 по 2019 годы аффилированным с «А.М.К.» компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов, часть из которых им присваивалась. В связи с чем, несмотря на наличие своевременного финансирования со стороны мэрии г.Бишкек, работы подрядными компаниями не были выполнены в полном объеме.

Так, 29 декабря 2020 года в рамках досудебного производства «А.М.К.» был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица мэрии г.Бишкек, ответственные за финансирование и контроль использования муниципальных средств, а также лица, имеющие причастность к данной коррупционной схеме.

Источник: Кабар