Какие продукты больше всего подорожали в Кыргызстане? Ответ Нацстаткома

Какие продукты больше всего подорожали в Кыргызстане? Ответ Нацстаткома

С начала 2020 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по республике повысились на 13,2%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

При этом, наибольшее повышение цен отмечалось на пищевые растительные масла — на 32,2%, сахар-песок — на 29,5%, картофель — на 29%, свежее мясо — на 21,9%, гречневую крупу — на 16,7%, муку — на 15,8%, макаронные изделия и другие зерновые продукты — на 12,9%, куриные яйца — на 12,9%, мед натуральный — на 10,3%, копченую рыбу — на 6,3%, безалкогольные напитки — на 5,8%, рис — на 4,4%, пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности — на 3,7%, хлеб — на 3,5% и сыры — на 3,3%.

В то же время, с начала текущего года значительно снизились цены на пшено (на 7,1%), свежие овощи (на 6,5%), замороженную рыбу (на 5,9%), соленые огурцы (на 3,6%), бисквитные торты (на 2,3%), куриные окорочка (на 1,3%) и сельдь соленую (на 1,1%).

Источник: Элгезит