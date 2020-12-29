Коррупция в судах: Нарушены принципы кибербезопасности

Коррупция в судах: Нарушены принципы кибербезопасности

При разработке и внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд" в органах судебной власти КР не были соблюдены требования кибербезопасности, утвержденные постановлением Правительства КР №762 "Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в базах данных государственных информационных систем". Об этом VB.KG заявил специалист по информационной безопасности Азат Аскеров (фамилия изменена по его просьбе).

"При создании государственных автоматизированных информационных систем с использованием частных компаний необходимо придерживаться установленных требований, установленных законодательством. То есть для начала заказчик должен выдвинуть техническое задание, по которому программа должна работать. Потом это утверждается. После разработки АИС она должна быть протестирована, потом должна быть проведена опытная её эксплуатация в изолированной среде, то есть без права доступа частной компании к служебным сведениям, вносимым пользователями системы. И если заказчик и специалисты нанятой компании удовлетворены работой программы, то она вводится в промышленную эксплуатацию с передачей её государственной организации, - отмечает эксперт.

В данном же случае, АИС была внедрена в эксплуатацию судов в нарушение установленных требований с наличием доступа у частной компании к базе данных, соответственно и к служебным сведениям, вносимым пользователями системы. А раз имела доступ, то существует вероятность, что эти данные могли быть украдены, а это все дела судов, которые велись с помощью этой программы", - объяснил специалист.

Напомним, в октябре АКС ГКНБ заявила о том, что выявлены факты коррупции и утечки сведений составляющих служебную тайну при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы (АИС) "Местный суд" в органах судебной власти КР.

По подозрению в коррупции были задержаны руководитель ОсОО "ЦБИ" З.А., руководитель информационных технологий "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР Т.А. и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. А 24 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в данной коррупционной схеме может быть замешана председатель Верховного суда Гульбара Калиева. То есть если действиям Калиевой будет дана правовая оценка, то будут приняты меры в рамках законодательства.

Источник: vb.kg