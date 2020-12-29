(Фото) Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов скрыл от налоговой три компании

Абдыжапар Бекматов с середины 2016 года является заместителем председателя ЦИК.

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов, в прошлом депутат Жогорку Кенеша V созыва, числится соучредителем как минимум трех коммерческих фирм. Об этом сообщает сайт politmer.kg.

По его данным, Абдыжапар Бекматов с середины 2016 года является заместителем председателя ЦИК. До этого он в течение пяти лет представлял фракцию «Республика» в Жогорку Кенеше. Все это время Бекматов являлся владельцем долей как минимум трех фирм. Все они так или иначе связаны со сферой строительства.

Уточняется, что зампред Центризбиркома является соучредителем ОсОО «Кыр-Ал». В базе данных Министерства юстиции указано, что компания занимается производством прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки, и изделий из них. Основана в феврале 2002-го и все еще считается действующей, так как не проходила процедуру прекращения деятельности. Согласно регистрационным документам, ОсОО располагается в Оше. Сведений о налогах, перечисленных в бюджет, в базе данных «Открытый бюджет» нет.

Еще одно ОсОО «Ак-Сай-Цемент», как становится понятно из названия фирмы, занимается производством цемента и зарегистрировано также в южной столице. Из-за отсутствия ИНН в регистрационных документах фирмы точная дата ее регистрации неизвестна, как и о налоговых отчислениях. Указано только, что в ноябре 2007 года она прошла перерегистрацию. У компании трое учредителей. ОсОО «Бактыбек-Темир» занимается строительством жилых и нежилых зданий, зарегистрировано в июле 2002-го. Фирма расположена в Ноокатском районе Ошской области. Ее учредили пятеро граждан Кыргызстана, информация о налогах отсутствует. Кроме Абдыжапара Бекматова, там учредителями числятся еще четыре человека.

В декларациях зампредседателя ЦИК с 2015 по 2018 год эти компании не указаны.

В числе имущества в 2015-2016 годах чиновник указывал два земельных участка и недостроенный дом с участком. В 2015-м Абдыжапар Бекматов отметил в ЕНД, что есть доля 18 процентов в ОсОО, но только в одном и без указания названия. «Только в 2017-2018 годах он начал указывать в числе прочего имущества долю в ОсОО «Керамика Шин-Ху Курулуш» в размере 28 процентов. Однако в регистрационных документах этой фирмы по производству строительных металлических конструкций в числе учредителей нет Абдыжапара Гапыровича Бекматова. Но есть Кылымбек Ахматалиевич Гапыров и доля иностранного участия в лице Ли Хуибиао», — отмечается на сайте.

Ни одно из вышеперечисленных трех ОсОО не указано в декларациях чиновника и его близкого родственника, которым, как правило, является супруга или супруг.