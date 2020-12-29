(Фото) ГКНБ: По факту вымогательства задержан сотрудник таможни, брат депутата ЖК 

По факту вымогательства задержан сотрудник таможни, брат депутата ЖК
По факту вымогательства задержан сотрудник таможни, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, 29 декабря 2020 года Антикоррупционной службой (АКС) ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту вымогательства, при получении денежных средств в размере 1 тыс. долларов США с поличным задержан главный инспектор группы таможенного оформления Юго-Западной таможни ГТС КР К.М.А., 1972 г.р.
Установлено, что К.М.А. вымогал денежные средства у частного предпринимателя за разрешение транзита автотранспорта с грузом через территорию КР.
Задержанный К.М.А. приходится родным братом депутата ЖК КР Келдибаева С.А.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Кабар
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