Прокуратура Таласа выявила нарушение при реконструкции областной больницы

Прокуратура Таласа выявила нарушение при реконструкции областной больницы

Прокуратура города Талас выявила нарушение при реконструкции областной больницы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

В 2013 году между Департаментом жилищно-гражданского строительства Государственного агентства по строительству и региональному развитию КР и частным предпринимателем «Д.А.А.» заключен договор на реконструкцию и капитальный ремонт здания Таласской объединенной областной больницы.

В ходе проведенной проверки в 2017 году прокуратурой города Талас выявлено завышение объемов выполненных работ при ремонте лечебного учреждения, по факту которого, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.304 (Злоупотребление должностным положением) УК КР (ред.1997 года).

Следствием установлено, что главный специалист УКС по Таласской области Ч.К.М., осуществляющий технический надзор за ходом ремонтных работ и частный предприниматель «Д.А.А.» при составлении актов выполненных работ и их приеме, завысили фактические объемы работ на сумму 916 тыс. 901 сом, которую частично в ходе следствия возместили.

По результатам следствия работнику УКС по Таласской области Ч.К.М. и частному предпринимателю «Д.А.А.» вручены уведомления о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.304 (Злоупотребление должностным положением) и ст.30-ч.2 ст.304 УК КР (соучастие в преступлении).

16 декабря 2020 года обвинительный акт в отношении вышеуказанных лиц утвержден и уголовное дело направлено в Таласский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: Кабар