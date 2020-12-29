Сегодня могут арестовать главу Верховного суда Калиеву
Председатель Верховного суда Гульбара Калиева может быть арестована сегодня. Об этом Reporter.kg стало известно из собственных источников.
Сообщается, что Генпрокуратура внесла в Дисциплинарную комиссию при Совете судей рекомендацию о привлечении к ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.
Сегодня, 29 декабря, во второй половине дня Дисциплинарная комиссия рассмотрит этот вопрос. Если Дисциплинарная комиссия согласится, ГКНБ задержит Калиеву на 48 часов в рамках продолжающегося судебного процесса.
Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал о скором задержании главы высшего судебного органа Гульбары Калиевой. Однако Верховный суд напомнил, что презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Источник: reporter.kg
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