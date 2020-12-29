Сегодня могут арестовать главу Верховного суда Калиеву

Сегодня могут арестовать главу Верховного суда Калиеву

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева может быть арестована сегодня. Об этом Reporter.kg стало известно из собственных источников.

Сообщается, что Генпрокуратура внесла в Дисциплинарную комиссию при Совете судей рекомендацию о привлечении к ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Сегодня, 29 декабря, во второй половине дня Дисциплинарная комиссия рассмотрит этот вопрос. Если Дисциплинарная комиссия согласится, ГКНБ задержит Калиеву на 48 часов в рамках продолжающегося судебного процесса.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал о скором задержании главы высшего судебного органа Гульбары Калиевой. Однако Верховный суд напомнил, что презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Источник: reporter.kg