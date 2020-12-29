В кабинете главы ГСЭС Акылбека Мусаходжаева проводится обыск

В кабинете главы ГСЭС Акылбека Мусаходжаева проводится обыск

В кабинете председателя Государственной судебно-экспертной службы (ГСЭС) Акылбека Мусаходжаева проводится обыск. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По их данным, обыск проводят сотрудники ГСБЭП.

В пресс-службе ГСБЭП пока не комментируют информацию.

Источник: vb.kg