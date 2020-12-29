В 2020 году в Кыргызстане от семейного насилия пострадали 49 человек, 11 из них – дети
За 11 месяцев 2020 года в Кыргызстане в ЕРПП зарегистрировано 8 тыс. 337 фактов семейного насилия. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил замминистра труда и социального развития КР Улан Маматканов.
В аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 7 тыс. 428 случаев.
В соответствии с частью 3-1 статьи 504 УПК КР по подозрению в бытовом насилии на 48 часов задержано 25 человек (Бишкек - 13, Чуй - 5, Иссык-Куль - 1, Ошская область - 1, Талас - 1 и Баткен - 4).
По данным Верховного суда КР, уголовные дела, связанные с домашним насилием, поступили в первом полугодии 2020 года по 71 делу первой инстанции, из которых 35 дел были рассмотрены приговорами, 15 дел приостановлены, а 21 дело осталось. Пострадали 49 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
В первой половине 2020 года в суды поступило 627 дел о проступках, из которых 120 дел были рассмотрены по приговору, 349 дел были прекращены, 8 дел возвращены в прокуратуру, а 149 дел остались.
Источник: Кабар
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