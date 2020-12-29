В Кыргызстане снова растут цены на мясо

Я озвучиваю оптовые цены. Мы сейчас изучаем причину повышения стоимости продукта.
В Кыргызстане снова наблюдается рост цен на мясо. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.
По его словам, за последние месяцы наблюдался резкий рост цен на мясо с 280 сомов за килограмм до 400 сомов.
Затем стоимость снизилась до 360 сомов. Сейчас снова наблюдается рост цен на мясо до 370-380 сомов.
«Я озвучиваю оптовые цены. Мы сейчас изучаем причину повышения стоимости продукта», — сказал чиновник.
Он рассказал, что вводится механизм отслеживания живого скота. И отметил, что введен запрет на его экспорт.
Источник: 24.кж
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