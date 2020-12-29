И.о.президента предложен новый член в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР

И.о.президента предложен новый член в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР

На очередном заседании дисциплинарной комиссии при совете судей КР было рассмотрено представление исполняющим обязанности президента КР Таланта Мамытова в отношении Маратбека Осмонкулова, и на данном заседании он был включен в состав Дисциплинарной комиссии. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета судей КР, Совета по отбору судей КР, Судебного департамента при Верховном суде КР и Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР Назира Сагыналиева.

«И.о.президента Талантом Мамытовым в соответствии с частью 9 статьи 95 Конституции КР и статьей 4 Закона КР «О дисциплинарной комиссии при Совете судей» для включения в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР был представлен Осмонкулов Маратбек Аскарович», - сказала она.

В соответствии с Законом КР «О Дисциплинарной комиссии при Совете КР» дисциплинарная комиссия состоит из 9 членов и формируется президентом, Жогорку Кенешем и Советом судей КР по одной трети состава комиссии соответственно. Президент, Жогорку Кенеш и Совет судей представляют по 3 члена Дисциплинарной комиссии с учетом требований гендерного равенства. Дисциплинарная комиссия считается правомочной после формирования не менее двух третей ее состава. Срок полномочий состава Дисциплинарной комиссии составляет 3 года со дня первого заседания.

Источник: Кабар