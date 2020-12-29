В Кыргызстане вновь заговорили о росте тарифов на электроэнергию

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызстане, является самой низкой в странах СНГ.

Тариф на электроэнергию надо увеличивать. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил на пресс-конференции генеральный директор ОАО "Кыргызский энергетический расчетный центр" Талайбек Байгазиев, подводя итоги года и отмечая рост потребления электричества в стране.



По словам Байгазиева, благодаря внедрению "умных" счетчиков обсуждается возможное введение дифференциальных тарифов на электричество. Таким образом, потребитель сможет сам выбирать способ потребления электроэнергии.

"Недавно обсуждалось, что нужно увеличить лимиты потребления или вообще их убрать. Конечно, можно так сделать, но тогда тарифы должны быть другие. Не все время же 77 тыйынов за киловатт-час платить. Мы понимаем, что социальный тариф нужен для социально уязвимых слоев. Их надо защитить, установить льготный тариф. Но остальные потребители должны существовать в режиме рынка", - высказался Байгазиев.



Тариф нужно увеличивать, потому что потребление электроэнергии растет. Надо развивать экономику, увеличивать энергетические мощности.

Именно этим он объясняет необходимость повышения тарифов. Специалист подчеркивает, что не должно быть резкого роста, повышение должно быть планомерным, с гибким графиком.

"Все соседние страны уже повысили тарифы. В энергосекторе есть коррупционные риски. Затраты компании нужно оптимизировать. Это должно идти параллельно с повышением тарифов", - добавил он.

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызстане, является самой низкой в странах СНГ.



Причиной является производство почти всей электроэнергии (более 90%) на гидроэлектроэнергетических станциях, что является самым дешевым видом выработки электроэнергии.

Справка.

За 2019 год себестоимость выработки электроэнергии ОАО "Электрические станции" составила 51 тыйын за 1 кВт⋅ч, в том числе на ТЭЦ – 358 тыйынов за 1 кВт⋅ч.

В соседних и других странах СНГ соотношение источников выработки электроэнергии разное, что напрямую влияет на себестоимость ее производства. В основном в большинстве стран СНГ наибольший удельный вес занимают теплоэнергетические станции.



При таком соотношении для производства электроэнергии требуются значительные затраты на приобретение топлива, что влияет на удорожание себестоимости и увеличение тарифов на электроэнергию.

Источник: Кактус