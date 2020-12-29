На границе Кыргызстана и Узбекистана снова зарегистрировано землетрясение силой 4 балла

Напомним, ранее на границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

На границе Кыргызстана и Узбекистана 29 декабря в 07:49 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в Оше и в селах Нариман, Шарк, Кашкар-Кыштак, Жаңы-Кыштак Кара-Суйского района – 4 балла, в г.Кара-Суу, селах Ак-Таш, Большевик, Отуз-Адыр, Каарман, Кыргыз-Чек, Таштак, Мады, Дыйкан-Кыштак, Жапалак – 3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Напомним, ранее на границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. В результате землетрясения в школе в селе Совет Кадамжайского района в стенах появились трещины. Кроме того, в селе Кыштут Баткенского района в стене детского садика “Баластан” также пошла трещина.

Также в 5 домах в селе Божой, в селе Самаркандек в 1 доме и школе им.К.Тагаева появились трещины.

Источник: Кабар