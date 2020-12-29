Узбекистан почти в три раза увеличил экспорт товаров в Таджикистан

Узбекистан за короткие сроки почти в три раза увеличил экспорт товаров в Таджикистан.
Узбекистан за короткие сроки почти в три раза увеличил экспорт товаров в Таджикистан. В последние годы экспорт таджикских товаров преобладал над импортом продукции из соседнего Узбекистана. Однако Узбекистану удалось за короткие сроки не только сбалансировать торговое сальдо с Таджикистаном, но и в три раза увеличить показатели экспорта, сообщает агентство "Авеста".
Так, по итогам 11 месяцев этого года товарооборот между странами составил свыше 300,4 млн. долларов США. Лишь 33,6% из указанной суммы приходится на экспорт таджикских товаров в Узбекистан. Сумма поставок товаров в эту соседнюю страну за этот период составила более 75,6 млн. долларов. В то же время, показатели импорта узбекской продукции на таджикский рынок составили свыше 224,8 млн. долларов.
При этом следует отметить, что товары, которые экспортирует Таджикистан в Узбекистан, отличаются от продукции, импортируемой Таджикистаном из Узбекистана.
Отличие заключается в том, что Таджикистан экспортирует в Узбекистан, в основном сырьевую продукцию, а импортирует готовую продукцию, но уже с добавленной стоимостью.
По данным профильных ведомств РТ, Таджикистан экспортирует в Узбекистан, в основном первичный алюминий, серу, цемент и известь.
Что касается импорта, то из Узбекистана, главным образом, поступают такие товары, как минеральные и химические удобрения, транспортные средства, парфюмерные, косметические и туалетные средства, одежда, обувь, детское питание, бытовая техника и другое.
Источник: Кабар.кж
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