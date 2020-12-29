В Бишкеке мужчина чуть не воткнул нож в глаз племянника

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (Хулиганство) УК КР, начато досудебное производство.

В столице сотрудники УПСМ задержали мужчину по подозрению в хулиганстве.

Как сообщает пресс-служба Патрульной милиции, 28 декабря примерно в 22:40 в службу 102 поступил вызов о том, что мужчина получил ножевое ранение в одном из домов.

К прибывшим на место патрульным с заявлением обратился гражданин К.Н. 2001 года рождения. Он сообщил, что в ходе конфликта с дядей тот задел ножом его правее глаза.

Патрульные по горячим следам задержали гражданина И.Б. 1976 года рождения и отвезли его в УВД Первомайского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (Хулиганство) УК КР, начато досудебное производство.

Источник: Кабар.кж