В Бишкеке мужчина чуть не воткнул нож в глаз племянника

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (Хулиганство) УК КР, начато досудебное производство.
В столице сотрудники УПСМ задержали мужчину по подозрению в хулиганстве.
Как сообщает пресс-служба Патрульной милиции, 28 декабря примерно в 22:40 в службу 102 поступил вызов о том, что мужчина получил ножевое ранение в одном из домов.
К прибывшим на место патрульным с заявлением обратился гражданин К.Н. 2001 года рождения. Он сообщил, что в ходе конфликта с дядей тот задел ножом его правее глаза.
Патрульные по горячим следам задержали гражданина И.Б. 1976 года рождения и отвезли его в УВД Первомайского района.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 (Хулиганство) УК КР, начато досудебное производство.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!