Фото -ОАО «МАМ» поздравило 129 детей-сирот и полусирот Аламудунского района с наступающим Новым годом

Бишкек, "Саясат. kg". В этом году ежегодная Новогодняя елка не была организована из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» 28 декабря 2020 года поздравило с наступающим Новым годом 129 детей-сирот и полусирот Аламудунского района Чуйской области.
В этом году ежегодная Новогодняя елка не была организована из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим представители ОАО «МАМ» вручили детям сладкие подарки в школе-гимназии №1 им И.Айдарбекова в селе Лебединовка.
ОАО «МАМ» шефствует над детьми-сиротами и полусиротами Аламудунского района Чуйской области с 2001 года.
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