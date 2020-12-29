Фото -ОАО «МАМ» поздравило 129 детей-сирот и полусирот Аламудунского района с наступающим Новым годом

Бишкек, "Саясат. kg". В этом году ежегодная Новогодняя елка не была организована из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» 28 декабря 2020 года поздравило с наступающим Новым годом 129 детей-сирот и полусирот Аламудунского района Чуйской области.

В этом году ежегодная Новогодняя елка не была организована из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим представители ОАО «МАМ» вручили детям сладкие подарки в школе-гимназии №1 им И.Айдарбекова в селе Лебединовка.

ОАО «МАМ» шефствует над детьми-сиротами и полусиротами Аламудунского района Чуйской области с 2001 года.