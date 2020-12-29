Артем Новиков рассказал, кем работают его родители

Артем Новиков рассказал, кем работают его родители

В прямом эфире телепередачи «Вечер трудного дня» на канале «TV1KG» и.о. премьер-министра Артем Новиков рассказал, где работают его родители.

Он рассказал, что отец является капитаном дальнего плавания, практически побывал во всех частях мира.

“Но с момента моего рождения он находится на суше, уже в не простой период, постсоветский период, работал в других странах, занимался предпринимательской деятельностью. Мама тренер по спортивной гимнастике”, – сказал Новиков.

Он также сообщил, что занимался в свое время баскетболом, хотел стать банкиром, так как любил математику, но решил посвятить себя госслужбе.

Источник: reporter.kg