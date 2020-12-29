Артем Новиков рассказал, кем работают его родители
В прямом эфире телепередачи «Вечер трудного дня» на канале «TV1KG» и.о. премьер-министра Артем Новиков рассказал, где работают его родители.
Он рассказал, что отец является капитаном дальнего плавания, практически побывал во всех частях мира.
“Но с момента моего рождения он находится на суше, уже в не простой период, постсоветский период, работал в других странах, занимался предпринимательской деятельностью. Мама тренер по спортивной гимнастике”, – сказал Новиков.
Он также сообщил, что занимался в свое время баскетболом, хотел стать банкиром, так как любил математику, но решил посвятить себя госслужбе.
Источник: reporter.kg
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