Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 34

(Видео) Бишкекские милиционеры сделали елку из патрульных машин 

Сотрудники ГУВД Бишкека поздравили горожан праздничным флешмобом

Сотрудники ГУВД Бишкека поздравили горожан необычным способом. Милиционеры создали елку из патрульных машин.
«Этот год для многих был очень трудным и печальным, где мы потеряли своих родных и близких, которых мы никогда не забудем и будем всегда тепло помнить, - отметили в ведомстве. - Также есть люди, которые могут подумать, что будут встречать Новый год одни, но это не так. Даже в самые тяжелые дни мы всегда рядом с вами, потому что у нас вместе есть вера и надежда. Пройдут и эти мрачные дни, после которых настанет новый рассвет».

Источник: vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить