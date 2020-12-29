(Видео) Бишкекские милиционеры сделали елку из патрульных машин

Сотрудники ГУВД Бишкека поздравили горожан праздничным флешмобом

Сотрудники ГУВД Бишкека поздравили горожан необычным способом. Милиционеры создали елку из патрульных машин.

«Этот год для многих был очень трудным и печальным, где мы потеряли своих родных и близких, которых мы никогда не забудем и будем всегда тепло помнить, - отметили в ведомстве. - Также есть люди, которые могут подумать, что будут встречать Новый год одни, но это не так. Даже в самые тяжелые дни мы всегда рядом с вами, потому что у нас вместе есть вера и надежда. Пройдут и эти мрачные дни, после которых настанет новый рассвет».

Источник: vesti.kg