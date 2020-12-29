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Объем воды в Токтогульском водохранилище держится на уровне 12,4 млрд кубометров

Приток воды составляет 179 кубометров в секунду.

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 29 декабря 2020 года составил 12 млрд 399 млн кубометров, говорится в данных ОАО «Электрические станции».


Приток воды составляет 179 кубометров в секунду, расход воды — 733 кубометра в секунду.

На 29 декабря 2019 года объем воды в водохранилище составлял 15 млрд 81 млн кубометров.

Источник: Тазабек

           

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