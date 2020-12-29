Объем воды в Токтогульском водохранилище держится на уровне 12,4 млрд кубометров

Приток воды составляет 179 кубометров в секунду.
Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 29 декабря 2020 года составил 12 млрд 399 млн кубометров, говорится в данных ОАО «Электрические станции».
Приток воды составляет 179 кубометров в секунду, расход воды — 733 кубометра в секунду.
На 29 декабря 2019 года объем воды в водохранилище составлял 15 млрд 81 млн кубометров.
Источник: Тазабек
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