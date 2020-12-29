В Бишкеке двое водителей не поделили дорогу, один угрожал пистолетом

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

Сотрудники УПСМ задержали мужчину, который угрожал пистолетом, сообщает пресс-службе Патрульной милиции.

По ее данным, 28 декабря примерно в 12:00 на улице Ч.Айтматова патрульные заметили на дороге конфликтующих людей.

Выяснилось, что двое водителей не смогли поделить дорогу и один другому угрожал неизвестным оружием.

Патрульные задержали вооруженного мужчину К.Б. 1996 года рождения и отвезли его в УВД Ленинского района.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

Источник: Кабар.кж