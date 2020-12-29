В Бишкеке двое водителей не поделили дорогу, один угрожал пистолетом

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.
Сотрудники УПСМ задержали мужчину, который угрожал пистолетом, сообщает пресс-службе Патрульной милиции.
По ее данным, 28 декабря примерно в 12:00 на улице Ч.Айтматова патрульные заметили на дороге конфликтующих людей.
Выяснилось, что двое водителей не смогли поделить дорогу и один другому угрожал неизвестным оружием.
Патрульные задержали вооруженного мужчину К.Б. 1996 года рождения и отвезли его в УВД Ленинского района.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.
Источник: Кабар.кж
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