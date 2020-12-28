Гражданин Кыргызстана предложил взятку сотруднику таможни на Алтае

Гражданина Кыргызстана осудили за дачу взятки сотруднику таможни в Алтайском крае.
Гражданина Кыргызстана осудили за дачу взятки сотруднику таможни в Алтайском крае. Об этом пишет издание «вРубцовске.ру».
По его данным, в сентябре 2020 года на территории Горнякского таможенного поста в городе Горняке проверили автомобиль «ДАФ» с прицепом, который перевозил продукцию из КР в Новосибирск.
Во время досмотра кыргызстанец предложил должностному лицу Алтайской таможни 15 тысяч рублей за ускорение процедуры контроля.
Гражданин задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности Алтайской таможни после передачи денег.
В ходе предварительного следствия гражданин КР полностью признал вину. Ему назначен штраф.
Источник: 24.кж
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