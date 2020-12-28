В Бишкеке за неделю раскрыто 225 преступлений – ГУВД

Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков, сообщает пресс-служба ГУВД.

Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков, сообщает пресс-служба ГУВД.

По данным милиции, из них мошенничество – 178, причинение тяжкого вреда здоровью - 1, разбой - 1, угоны автомототранспортного средства – 2, краж - 7, кража в незначительном размере - 9, мошенничество в незначительном размере - 27.

Также на территории города Бишкек сотрудниками патрульной службы милиции выявлено 7 593 нарушения ПДД, из них:

- Управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения – 86;

- Управление с тонированными передними боковыми и лобовым стеклами – 17;

- Управление ТС без водительского удостоверения – 129;

- Линия разметки и неправильная парковка – 5 767;

- Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, погонщиком животных – 148;

- Управление автомототранспортным средством без соответствующей категории и регистрационного документа – 129;

- Нарушения порядка регистрации ТС, размещения номерного знака – 226;

- За непристегнутый ремень безопасности – 679;

- Водворено на штрафную стоянку 412 единиц автомототранспортных средств.

Источник: Кабар.кж