В Бишкеке за неделю раскрыто 225 преступлений – ГУВД

Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков, сообщает пресс-служба ГУВД.
Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данным милиции, из них мошенничество – 178, причинение тяжкого вреда здоровью - 1, разбой - 1, угоны автомототранспортного средства – 2, краж - 7, кража в незначительном размере - 9, мошенничество в незначительном размере - 27.
Также на территории города Бишкек сотрудниками патрульной службы милиции выявлено 7 593 нарушения ПДД, из них:
- Управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения – 86;
- Управление с тонированными передними боковыми и лобовым стеклами – 17;
- Управление ТС без водительского удостоверения – 129;
- Линия разметки и неправильная парковка – 5 767;
- Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, погонщиком животных – 148;
- Управление автомототранспортным средством без соответствующей категории и регистрационного документа – 129;
- Нарушения порядка регистрации ТС, размещения номерного знака – 226;
- За непристегнутый ремень безопасности – 679;
- Водворено на штрафную стоянку 412 единиц автомототранспортных средств.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!