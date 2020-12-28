В Бишкеке женщина упала и умерла. У нее были хронические заболевания

В Бишкеке женщина с хроническими заболеваниями упала и скончалась на улице.

Об этом 24.kg сообщил заведующий реанимационным отделением Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, примерно 40-летняя женщина внезапно скончалась на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Байтика Баатыра.

«Реанимационная бригада оперативно прибыла на место, погибшую сопровождали родственники. К сожалению, спасти женщину не удалось. Это произошло сегодня около 12.00», — рассказал Егор Борисов.

Источник: 24.kg