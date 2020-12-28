Неразумно скрывать тех, кто убил Алманбета Анапияева!

Ведь Минск не объявлял в розыск Гульжигита.

Необходимо возобновить следствие по делу убитого в 2015 году в Минске Алманбета Анапияева. Некоторые сотрудники-профессионалы уже задумывались над этим, но до сих пор не предприняты решительные шаги. Напомним, подозреваемым в деле убийства признали повара Гульжигита Абилазизова, которого из Москвы доставили сотрудники МВД Таалай Мамбетакунов и Жаныш Гаипкулов.

Убийство было заранее спланировано? Ведь Минск не объявлял в розыск Гульжигита. Его охарактеризовали только как человека, который причастен к убийству Анапияева. Его не задержали на месте, позволили сбежать в Москву, а затем сотрудники МВД сопроводили его в Бишкек. До сих пор они скрывают основного подозреваемого, как это понимать?

Покойный Алманбет был одним из гордых кыргызских джигитов. Почему до сегодняшнего дня не раскрыто преступление? Правда ли то, что за этим стояли генералы? Способна ли новая власть добиться правды ради сына алайцев?

Источник: газета «Азия news» №40 от 24.12.2020 / стр. 4