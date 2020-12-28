(Фото) Камчыбек Ташиев подарил стиральную машину и подарки школе-интернату
В преддверии Нового года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 28 декабря посетил специализированную школу-интернат №21 для слабослышащих и позднооглохших детей г.Бишкек.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в торжественной обстановке глава ГКНБ поздравил весь коллектив и учащихся данного заведения с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья. После чего от имени руководства и личного состава ГКНБ были вручены стиральная машина, телевизор, посуда на 200 персон, 30 детских зимних курток, 150 новогодних подарков в виде сладостей, более 120 кг стирального порошка и 5 коробок мыломоющих средств.
Руководство школы-интерната выразило благодарность лично Камчыбеку Ташиеву и всем сотрудникам ГКНБ за подарки.
С добрыми пожеланиями и с новогодней программой выступили ученики школы-интерната.
В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы в целях оказания всесторонней поддержки данному заведению.
Источник: ru.reporter.kg
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