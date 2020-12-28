Талант Мамытов: Или чиновники быстро внедрят цифровизацию, или наш разговор с ними будет коротким

Или чиновники быстро внедрят цифровизацию, или наш разговор с ними будет коротким

И.о. президента раскритиковал руководителей госорганов, тормозящих и саботирующих процесс внедрения автоматизированных систем

Самая главная обязанность государства — оказание услуг гражданам и создание им удобных условий. Об этом исполняющий обязанности президента, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сказал сегодня на конференции «Основные направления цифровизации в Кыргызской Республике: перспективы и вызовы».

В работе конференции принимают участие руководители государственных органов, представители гражданского сектора и бизнес-структур. Основная цель мероприятия — обсуждение неотложных мер, планов на будущее и задач в области цифровизации.

Открывая конференцию, и. о. главы государства напомнил, что 17 декабря 2020 года подписал указ «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики».

«В первую очередь, данный формат исключает человеческий фактор и коррупционные проявления, при этом экономя время и средства граждан. Отныне граждане должны не бегать за чиновниками, а иметь возможность через соответствующие приложения получить, например, нужную информацию в налоговой службе, других государственных органах», — отметил Талант Мамытов.

И.о. президента добавил, что без внедрения цифровых технологий невозможно избавиться от имеющихся недостатков в сфере оказания госуслуг, призвав руководителей решительней брать на себя ответственность.

Мамытов раскритиковал руководителей госорганов, тормозящих и саботирующих процесс внедрения автоматизированных систем в учреждениях.

«Весь мир внедряет современные технологии, у нас госорганы до сих пор работают по-старому, через бумаги. Я понимаю, в ряде случаев через выдачу справок и информации некоторые руководители работают на свой личный карман. Сломать эту систему очень сложно, но у нас хватит на это воли. Главная цель — демонтаж старой системы, искоренение коррупции и устранение человеческого фактора. В моем указе указаны сроки - до марта. Или руководители быстро и эффективно внедрят цифровизацию, или наш разговор с ними будет коротким», — заявил и. о. президента.

Он добавил, что госуслуги включают в себя 56 видов — от рождения человека до его смерти.

Как отметил Мамытов, электронные госуслуги значительно облегчат жизнь всех граждан, и еще раз потребовал от руководителей обратить повышенное внимание их внедрению.

Отдел информационной политики

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