Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживают рейсы

Самолет авиакомпании «Авиа Траффик», следовавший из Иркутска, сел в Бишкеке.
В международном аэропорту «Ош» густой туман, поэтому рейсы задерживают. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
По ее данным, из-за ограниченной видимости задерживают рейсы Бишкек — Ош — Бишкек (три рейса авиакомпании «Тез Джет»). Самолет авиакомпании «Авиа Траффик», следовавший из Иркутска, сел в Бишкеке.
«Информацию о рейсах просим уточнять в справочной аэропорта — 0312693109 и 0322290101. Представители авиакомпаний работают с пассажирами. Просим отнестись с пониманием. Безопасность превыше всего», — заявили в пресс-службе.
Источник: 24.кж
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