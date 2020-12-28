Завтра, 29 декабря, в части Бишкека отключат свет (список улиц)

ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 29 декабря.
ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 29 декабря. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".
Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Восточный РЭС:
09:00-17:00
жилмассив "Верхний Токольдош" (улицы Октябрьская, Армейская, Кийизбаевой)
09:00-17:00
отрезки улиц Суеркулова, Байтика Баатыра
10:00-17:00
отрезки ул. Дачной, пер. Керченского
09:00-13:00
отрезок ул. Шопокова, ул. Московская, д. №37, 39
12:00-17:00
отрезки улиц Чокморова, Московской, Ибраимова, Гоголя, Боконбаева
09:00-13:00
мкр. "Аламедин-1", д. №34-42
12:00-17:00
жилмассив "Келечек" (улицы Кожевенная, 74, Келечек, 15)
Западный РЭС:
09:30-18:00
жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Бердибаева, Шералиева, Айылчиева, Абдурахманова, Термечикова, 12-я улица)
улицы Кривоносова, Бердибаева, Садыбакасова, Ладожская, Малышева, Кулиева, пер. Беломорский
жилмассив "Ак-Босого (ул. Чуй 1-Чуй 6)
Чуйская область
Перечень участков техобслуживания электросетей на 29 декабря в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
Источник: Кактус
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