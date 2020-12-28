Завтра, 29 декабря, в части Бишкека отключат свет (список улиц)

ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 29 декабря.

ОАО "Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 29 декабря. Информация указана на официальном сайте "Северэлектро".

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.



Восточный РЭС:

09:00-17:00

жилмассив "Верхний Токольдош" (улицы Октябрьская, Армейская, Кийизбаевой)

09:00-17:00

отрезки улиц Суеркулова, Байтика Баатыра

10:00-17:00

отрезки ул. Дачной, пер. Керченского

09:00-13:00

отрезок ул. Шопокова, ул. Московская, д. №37, 39

12:00-17:00

отрезки улиц Чокморова, Московской, Ибраимова, Гоголя, Боконбаева

09:00-13:00

мкр. "Аламедин-1", д. №34-42

12:00-17:00

жилмассив "Келечек" (улицы Кожевенная, 74, Келечек, 15)



Западный РЭС:

09:30-18:00

жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Бердибаева, Шералиева, Айылчиева, Абдурахманова, Термечикова, 12-я улица)

улицы Кривоносова, Бердибаева, Садыбакасова, Ладожская, Малышева, Кулиева, пер. Беломорский

жилмассив "Ак-Босого (ул. Чуй 1-Чуй 6)



Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 29 декабря в Чуйской области - здесь.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.

Источник: Кактус