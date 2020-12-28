Прокуратура Кара-Суйского района выявила ущерб государству на более 24 млн сомов

Прокуратурой Кара-Суйского района организована работа по проверкам законности использования бюджетных средств, направленных на строительство объектов социальной инфраструктуры региона.

Прокуратурой Кара-Суйского района организована работа по проверкам законности использования бюджетных средств, направленных на строительство объектов социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа старны.

Так, в период с 2014 по 2018 годы Сарайским айыл окмоту Кара-Суйского района были заключены договоры подряда с ОсОО «Акмат Курулуш» по строительству школы на 720 ученических мест в селе Киров на общую сумму 159 млн 5 тыс. 463 сома, которая была принята в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

Однако установлено, что должностные лица Сарайского айыл окмоту и ОсОО «Акмат Курулуш», путем внесения в акты выполненных работ подложных сведений, завысили стоимость некоторых работ, а отдельные виды работ указали повторно и включили в перечень ранее фактически выполненных работ, чем причинили ущерб государству на общую сумму 24 млн 209 тыс. 93,86 сомов.

По результатам проверки указанный факт 4 декабря текущего года зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.320 (Злоупотребление служебным положением) УК КР и начато досудебное производство.

Источник: Кабар.кж