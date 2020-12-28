(Фото) В Бишкеке задержали гражданина Индии с наркотиками

На место незамедлительно был осуществлен выезд следственно оперативной группы, где по приезду факт подтвердился.

В столице сотрудники милиции задержали иностранца за употребление наркотиков, сообщает пресс-служба ГУВД.

По данным милиции, 22 декабря в службу «102» поступило сообщение о том, что в одном из дворов многоэтажного дома в одном из микрорайонов Бишкека неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет употребляет наркотические средства и ведет себя неадекватно. На место незамедлительно был осуществлен выезд следственно оперативной группы, где по приезду факт подтвердился.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 268 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР и начато досудебное производство.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками УВД Октябрьского района был задержан гражданин Индии Т.П. 1995 года рождения, у которого в ходе проведения личного обыска было обнаружено и изъято вещество зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 6,3 грамма, после чего был доставлен и передан в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Источник: Кабар.кж