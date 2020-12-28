В ГКНБ рассказали, за что был задержан глава УОБДД Чуйской области

В ГКНБ рассказали, за что был задержан глава УОБДД Чуйской области

В АКС ГКНБ сообщили подробности дела, по которому был задержан глава УОБДД ГУВД Чуйской области Шаирбек Бопонов.

По данным пресс-службы ведомства, АКС ГКНБ зафиксировала системные факты получения взяток инспекторами УОБДД области на КПП «Актилек-Автодорожный».

«Инспекторы УОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5 ты сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин», — сообщили в Госкомитете.

Так, 24 декабря по данному делу были задержаны три инспектора УОБДД Чуйской области: М.Т.М., Ш.Р.М., А.С.А., а также начальник Шаирбек Бопонов.

Источник: elgezit.kg