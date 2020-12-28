На юге в результате землетрясения в 2 школах, садике и домах появились трещины

На юге в результате землетрясения в 2 школах, садике и домах появились трещины

На границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате землетрясения в школе в селе Совет Кадамжайского района в стенах появились трещины. Кроме того, в селе Кыштут Баткенского района в стене детского садика “Баластан” также пошла трещина.

Также в 5 домах в селе Божой, в селе Самаркандек в 1 доме и школе им.К.Тагаева появились трещины.

“В результате осмотра комиссией Гражданской защиты здания признаны удовлетворительными, частные дома проверят сегодня, 28 декабря”, - говорится в сообщении.

Источник: Кабар