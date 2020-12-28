Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной
Посол США в России Джон Салливан отказался привиться российской вакциной от коронавируса, чтобы не лишить этой возможности кого-то из граждан страны. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в российском МИДе предложили помощь 61-летнему послу, который попросил в письме Санта-Клаусу вакцину от коронавируса. "У нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", - говорится в сообщении МИД.
Позже в посольстве США поблагодарили МИД РФ за предложение, но объяснили, что посол вынужден отказаться. При этом в американской дипмиссии отметили, что лучшим подарком для Штатов станет немедленное освобождение Пола Уилана и Тревора Рида.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!