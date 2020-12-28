(Фото) Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула Уровень загрязнения превышен в 5,82 раза: PM2.5 среднесуточный — 204 мкг/м³, на момент измерения — 118 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 6,08 раза: PM2.5 среднесуточный — 213 мкг/м³, на момент измерения — 120 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 179 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 89 мкг/м³.

Данные на 28 декабря в 8.30:

Источник: 24.кж