(Фото) Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.
Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.
Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.
в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула Уровень загрязнения превышен в 5,82 раза: PM2.5 среднесуточный — 204 мкг/м³, на момент измерения — 118 мкг/м³;
в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 6,08 раза: PM2.5 среднесуточный — 213 мкг/м³, на момент измерения — 120 мкг/м³.
Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.
На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 179 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 89 мкг/м³.
Данные на 28 декабря в 8.30:
Источник: 24.кж
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