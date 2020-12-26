"Темные пятна" в биографии главы ВС Гульбары Калиевой

В итоге данные действия Калиевой и Садыровой вызвали недовольство остальных членов Совета судей.

Ранее на пресс-конференции Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сообщил, что в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело, которое передано в Дисциплинарную комиссию при Совете судей для рассмотрения вопроса о возможности привлечения ее к уголовной ответственности.

После этого от имени Совета судей в СМИ было опубликовано открытое письмо в адрес и.о. Президента КР Таланта Мамытова с просьбой оградить суды от подобных заявлений, носящих заведомо обвинительный характер.

Однако стоит отметить, что на указанной пресс-конференции Ташиев лишь констатировал факт возбуждения уголовного дела, отметив, что согласно законодательства, только с согласия Дисциплинарной комиссии возможно привлечение к ответственности главы ВС.

При этом стало известно из достоверных источников, что указанное заявление от имени Совета судей КР было организовано близкой подругой Калиевой – Чинарой Садыровой, которая 6 ноября этого года была избрана председателем Совета судей.

Самое интересное, что это заявление Садырова не согласовывала с другими членами Совета, а подготовила в кругу ближайших соратников: Сейдахматовой из Ленинского райсуда, Орозовой из Первомайского райсуда и Сарыбаева из Узгенского райсуда.

В итоге данные действия Калиевой и Садыровой вызвали недовольство остальных членов Совета судей. Из-за чего они не смогли юридически оформить указанное обращение в адрес Талант Мамытова и оно до настоящего времени официально оно не поступило в Аппарат Президента КР.

Складывается впечатление, что Гульбара Калиева вместо цивилизованной практики приостановления своих полномочий и оправдания в судах, просто использовала свое служебное положение. Так сказать, через своих приближенных в судебной системе начала политизировать вопрос возбуждения против нее уголовного дела.

Если касаться фигуры самой Гульбары Калиевой, то здесь есть смысл остановиться более подробно.

Так, ее муж - Ордобаев Бейшенбек Сыдыкбекович раньше работал начальником госрегистра Аламудунского района. 26 февраля 2015 года в отношении Ордобаева Генеральной прокуратурой КР возбуждалось уголовное дело по статье 30 ч.6 и ст.305 ч.2 п.5 "соучастие в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" УК КР по факту предоставления земельных участков. По этому делу тогда был осужден бывший депутат ЖК КР Карганбек Самакова, а муж Председателя Верховного суда КР по странному стечению обстоятельств был оправдан. При этом, он был оправдан 9 октября 2018 года, то есть сразу после назначения Калиевой председателем Верховного суда КР.

Примечательно, что судья Байсов Кылыч, оправдавший Ордобаева, после этого был назначен председателем Аламудунского районного суда.

В феврале Чуйский областной суд оставил решения Аламудунского районного суда в силе.

Сын Калиевой - Ордобаев Жоомарт Бейшенбекович, в отношении которого 12 ноября 2011 года возбуждалось уголовное дело по ст. 281 ч.3, ч1. "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц" УК КР. Однако и это уголовное дело было прекращено. Что интересно транспортное средство на момент совершения ДТП было служебной автомашиной Сокулукского суда, председателем которого была, не поверите, сама Гульбара Калиева.

Брат - Калиев Тилек Утюрович, в отношении которого в мае 2014 года было возбуждено уголовное дело по статье 253 "незаконная выдача рецептов на психотропные вещества" УК КР. В ноябре 2014 года Первомайским районным судом он был признан виновным.

Таким образом, подытоживая все это, невольно приходишь к неутешительному выводу. Так может наша судебная система и потому является в какой-то степени несправедливой, что во главе ее находятся такие лица, у которых самих "рыльце в пушку".

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