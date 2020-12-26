ГКНБ намерен привлечь Калиеву к уголовной ответственности. Ждет согласия Генпрокуратуры

Вызывает обеспокоенность, что Верховный суд и Совет судей, являющиеся представителями судебной ветви власти, заранее определяют свою позицию и предвзятость.
ГКНБ прокомментировал заявления Верховного суда и Совета судей относительно выступления председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева на пресс-конференции 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
По их информации, проводится досудебное производство в отношении должностных лиц Верховного суда по факту коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд". В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой к уголовно наказуемому деянию, говорится в релизе.
В связи с чем органами следствия внесено ходатайство в Генеральную прокуратуру о внесении представления в дисциплинарную комиссию при Совете судей о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. В случае внесения представления Генеральной прокуратурой и согласия дисциплинарной комиссии при Совете судей Гульбара Калиева в рамках дела будет привлечена к уголовной ответственности, о чем было сказано главой ГКНБ.
"Вызывает обеспокоенность, что Верховный суд и Совет судей, являющиеся представителями судебной ветви власти, заранее определяют свою позицию и предвзятость. Тогда как, согласно Конституции, все в Кыргызской Республике равны перед законом и судом", - отмечает ГКНБ.
Источник: Кактус
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