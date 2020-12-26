(Видео) В Бишкеке молодая семья спасла девушку от похищения, устроив погоню.

Пользователи соцсетей просят МВД и ГУВД Бишкека прокомментировать инцидент.
Вчера, 25 декабря, в Бишкеке несколько парней пытались похитить девушку, но очевидцам происшествия, молодой семье, удалось остановить автомобиль и спасти ее.
Сообщается, что инцидент произошел в 7-м микрорайоне, очевидцам удалось остановить автомобиль злоумышленников и спасти девушку. Пока неизвестно, с какой целью неизвестные пытались похитить девушку.
По словам автора видео, он заметил, как несколько парней насильно посадили девушку в свою машину, а после уехали. Он проследовал за ними. Через несколько перекрестков ему удалось прижать автомобиль похитителей к обочине. Девушку спасли, а на место прибыли сотрудники милиции.
Пользователи соцсетей просят МВД и ГУВД Бишкека прокомментировать инцидент: их интересуют дальнейшие действия сотрудников милиции, в каком состоянии девушка и задержаны ли похитители.
Источник: Кактус
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!