(Видео) В Бишкеке молодая семья спасла девушку от похищения, устроив погоню.

Пользователи соцсетей просят МВД и ГУВД Бишкека прокомментировать инцидент.

Вчера, 25 декабря, в Бишкеке несколько парней пытались похитить девушку, но очевидцам происшествия, молодой семье, удалось остановить автомобиль и спасти ее.

Сообщается, что инцидент произошел в 7-м микрорайоне, очевидцам удалось остановить автомобиль злоумышленников и спасти девушку. Пока неизвестно, с какой целью неизвестные пытались похитить девушку.

По словам автора видео, он заметил, как несколько парней насильно посадили девушку в свою машину, а после уехали. Он проследовал за ними. Через несколько перекрестков ему удалось прижать автомобиль похитителей к обочине. Девушку спасли, а на место прибыли сотрудники милиции.

Пользователи соцсетей просят МВД и ГУВД Бишкека прокомментировать инцидент: их интересуют дальнейшие действия сотрудников милиции, в каком состоянии девушка и задержаны ли похитители.

Источник: Кактус