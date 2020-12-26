Что Кыргызстан делает для вывода авиакомпаний из «черного списка»? Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации

Он напомнил, что страна находится в этом списке с 2006 года.

Агентство гражданской авиации проводит работу по выводу кыргызстанских компаний из «черного списка» Евросоюза. Об этом 25 декабря на пресс-конференции в Бишкеке сказал директор Агентства гражданской авиации Сталбек Шаршеев.

Он напомнил, что страна находится в этом списке с 2006 года.

По его словам, авиакомпании КР совместно с Агентством на постоянной основе проводят работу по приведению к соответствию кыргызских авиакомпаний к мировым стандартам обеспечения безопасности, в том числе и требованиям Европейского Союза.

«25 ноября 2020 года на видеоконференции с представителями Европейского агентства по безопасности полетов было обговорено, что кыргызской стороне необходимо направить ряд соответствующих документов для проведения оценки экспертами ЕС, после чего, аудиторская группа прилетит в Кыргызстан провести проверку на месте, по итогам которой будет направлен окончательный отчет в Европейскую комиссию»,- сообщил С.Шаршеев.

На данный момент Кыргызстан готовит пакет документов в соответствии с требованиями ЕС, на основании информации поступившей 18 декабря 2020 года от экспертов ЕС, заключил он.

Источник: Тазабек