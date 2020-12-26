ГКНБ: Имущество Р.Матраимова будет передано государству

В целом, как сообщали в ГКНБ, Р.Матраимов возместил 1,4 млрд сомов наличными и передал 1 торговый центр и 9 квартир на 600 млн сомов.
Вопрос распределения сотрудникам ГКНБ КР квартир, передаваемых в счет возмещения ущерба, причиненного государству, в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах КР, не рассматривается. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщила пресс-служба ГКНБ.
Передаваемое имущество будет принято в государственную собственность в установленном порядке, говорится в сообщении.
Ранее, 24 декабря, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции объяснял, почему квартиры Матраимовых были переданы сотрудникам ГКНБ.
Журналист задал ему вопрос, почему данное недвижимое имущество не передали врачам или учителям. «Да, у нас очень много проблем, у нас нуждающиеся врачи, но это не 90 и не 900 квартир. Это всего 9 квартир, которые мы обратили в государственное имущество. Мы решили эти квартиры передать сотрудникам ГКНБ, которые годами, десятилетиями живут на съемных квартирах и служат ГКНБ», - пояснял К.Ташиев.
В целом, как сообщали в ГКНБ, Р.Матраимов возместил 1,4 млрд сомов наличными и передал 1 торговый центр и 9 квартир на 600 млн сомов.
С перечнем имущества, переданного Р.Матраимовым, и его стоимостью, можно ознакомиться по ссылке.
Источник: Тазабек
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