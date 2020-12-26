Водитель грузовика пытался незаконно провезти партию энергетиков в тайнике

Водитель не смог объяснить принадлежность груза», — проинформировали в ведомстве.
Пограничники задержали водителя грузовика MAN, который пытался незаконно перевезти партию энергетических напитков в Узбекистан. Об этом сообщили в Пограничной службе.
По ее данным, сегодня пограничники остановили грузовик на КПП «Кызыл-Кия» под управлением гражданина Узбекистана.
«При досмотре грузового автомобиля у пограничников и сотрудников ГТС вызвало сомнение техническое несоответствие кузова прицепа автомобиля (фактическая длина прицепа не совпадала с внутренней длиной), после чего они досмотрели транспортное средство углубленно. В машине обнаружили тайник, в котором спрятали более 14 тысяч 600 банок энергетика RedBull без разрешительных документов. Водитель не смог объяснить принадлежность груза», — проинформировали в ведомстве.
Мужчину задержали и передали сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: 24.кж
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