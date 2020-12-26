Президентская елка состоится 27 декабря в онлайн-формате

Новогодняя концертная, театрализованная программа будет транслироваться в прямом эфире.
Завтра, 27 декабря, состоится президентская елка. В текущем году с учетом эпидемиологической ситуации в стране, новогоднее мероприятие для детей пройдет в онлайн-формате, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Новогодняя концертная, театрализованная программа будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации 27 декабря в 11.00 часов.
Источник: Кабар.кж
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