ГКНБ ответил Верховному суду

ГКНБ ответил Верховному суду

ГКНБ прокомментировало заявление Верховного су Кыргызской Республики и Совета судей Кыргызской Республики относительно выступления председателя ГКНБ К.Ташиева на пресс-конференции от 24 декабря 2020 года.

- Необходимо отметить, что ГКНБ КР проводится досудебное производство в отношении должностных лиц Верховного суда Кыргызской Республики по факту коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд". В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Г.Калиевой к уголовно-наказуемому деянию. В связи с чем, органами следствия внесено ходатайство в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда КР Г.Калиевой, - отметили в Госкомитете нацбезопасности.

В случае внесения представления Генеральной прокуратурой КР и согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР в рамках дела Г.Калиева в рамках дела будет привлечена к уголовной ответственности, о чем было сказано главой ГКНБ.

- Вызывает обеспокоенность, что Верховный суд КР и Совет судей КР, являющиеся представителями судебной ветви власти, заранее определяют свою позицию и предвзятость. Тогда как согласно Конституции, все в Кыргызской Республике равны перед законом и судом, подчеркнули в ГКНБ.

Источник:vb.kg