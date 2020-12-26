Генпрокуратура выявила факт нанесения ущерба государству на более 65 млн сомов

ОАО «Международный аэропорт «Манас» (государственная доля 79,05%) с иностранной компанией при осуществлении государственных закупок, с причинением ущерба государству.

Генеральной прокуратурой КР в ходе проверки исполнения законодательства о государственных закупках выявлен ряд нарушений закона и устойчивая связь ОАО «Международный аэропорт «Манас» (государственная доля 79,05%) с иностранной компанией при осуществлении государственных закупок, с причинением ущерба государству, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Так, ответственные лица и руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас», действуя в интересах иностранной компании в лице А.Ш., который является учредителем четырех иностранных компаний, участвовавших в 2018-2020 годы в 16 конкурсах, в том числе вместе с его аффилированными компаниями, на поставку дорогостоящих товаров (спецтехники и оборудования) на общую сумму 430 млн 617 тыс. 935 сомов, по итогам которых в нарушение закона присуждали заключение договоров поставки. Изначально, на этапе планирования закупки без проведения соответствующего мониторинга цен и обоснования производственной необходимости в приобретении некоторых товаров необоснованно устанавливали завышенные цены на закупаемые товары.

При этом, в целях принятия решений в пользу компаний А.Ш., в конкурсных документациях закупающая организация устанавливала критерии и требования, дискриминирующие поставщиков, одобряла конкурсные заявки компании А.Ш, не соответствовавших квалификационным требованиям конкурсной документации (по технической спецификации), некоторые поставщики по технической спецификации необоснованно лишались допуска к следующему этапу конкурса. Более того, конкурсы по закупке товаров с разными техническими и функциональными характеристиками проводились без разделения их на лоты, поскольку при составлении конкурсных документов не подлежит объединению в один лот товары, входящие в различные группы. Впоследствии, коммерческие предложения конкурсной заявки участников с меньшими ценами предложения на отдельные товары отклонялись ввиду проведения конкурса одним лотом.

Таким образом, ответственными должностными лицами и руководством ОАО «Международный аэропорт «Манас», в результате злоупотребления своими полномочиями и действуя вопреки интересам государства, в целях извлечения выгод для себя или других лиц, умышленно нарушив порядок проведения конкурсов и заключив заведомо невыгодные контракты на поставку дорогостоящей спецтехники и оборудований по завышенной цене в нарушение требований законодательства о государственных закупках, причинен ущерб государству на общую сумму 65 млн 170 тыс. 226 сомов.

По данным фактам материал проверки зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков Генеральной прокуратуры КР по признакам преступлений, предусмотренных частью 2, статьи 233 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), п.1 и п.2 ч.2 ст.234 (Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) УК КР.

Уголовное дело передано в соответствующее следственное подразделение для организации досудебного производства.

Источник: Кабар.кж