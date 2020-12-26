"Спасибо Путину" — Дастан Бекешев поблагодарил РФ за деньги на выплату пенсий

— Дастан Бекешев (@bekeshev) December 25, 2020
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выразил благодарность России и лично президенту РФ Владимиру Путину за безвозмездную помощь в размере 20 миллионов долларов. Об этом парламентарий написал в Twitter.
"Благодаря России все обязательства по пенсиям в январе будут выполнены. Спасибо Путину!" — заявил Бекешев".
Ранее сообщалось, что правительство России выделит Кыргызстану на безвозмездной основе 20 миллионов долларов.
По данным посольства РФ в КР, деньги будут выделены на покрытие финансового разрыва в бюджете в части выплаты заработка работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также на финансирование системы здравоохранения.
Источник: Спутник.кж
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