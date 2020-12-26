Сколько продлятся зимние каникулы для школьников КР, рассказали в Минобрнауки

Бишкекские школьники пока учатся дистанционно, однако планируется с третьей четверти возобновить работу общеобразовательных учреждений в традиционном формате.
Зимние каникулы для школьников в Кыргызстане продлятся с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
"Согласно базисному учебному плану, зимние каникулы пройдут с 30 декабря по 10 января включительно. Перед третьей четвертью школьники отдохнут 12 дней. 11 января 2021 года — первый учебный день третьей четверти", — пояснили в МОН.
Более 85 процентов школ в стране сегодня работают в обычном режиме. Бишкекские школьники пока учатся дистанционно, однако планируется с третьей четверти возобновить работу общеобразовательных учреждений в традиционном формате.
Источник: Спутник.кж
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